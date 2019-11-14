أخبار مصر | "العبسي": العلاقات المصرية الإماراتية لها طبيعة خاصة وفي تطور مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبسي": العلاقات المصرية الإماراتية لها طبيعة خاصة وفي تطور مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بمتانه العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات العربية الشقيقة، قائلة:"المباحثات الثنائية التي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد العام للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي، بقصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تظهر مدى حرص الجانبين علي المضي قدمًا في إيجاد حلول عاجلة لمشاكل المنطقة العربية".

وأضافت العبسي، أن العلاقات المصرية الإماراتية لها طبيعة خاصة فهى قائمة على الود والاحترام والتعاون وفي تطور مستمر، لافته الي أن القاهرة لا تدخر جهدا في مساندة الأمة العربية وتحقيق المصالح المشتركة، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأن أمن الخليج يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر، مُؤكدة أن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وأبو ظبي في تزايد مستمر، مُشيرة الي أن اتفاق الزعيمين على إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تؤكد علي توحيد الجهود والرؤي في شتي المجالات بما يعود بالخير والرخاء علي الشعبين الشقيقين.

وتابعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر،:"قيام ولي عهد أبو ظبي بمنح الرئيس السيسي وسام "زايد" يكشف مدي تقديره لدعم مصر للإمارات في مختلف القضايا، وكذلك أهمية مواصلة العمل المشترك وتوحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة".