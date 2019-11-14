أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه إلى بني سويف بعد إصابة عدد من التلاميذ بـ"اشتباه تسمم"

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل التلاميذ إلي كل من مستشفيات " الفشن المركزي، ببا المركزي، وسموسطا"، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

وأشار إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفت إلى أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلي عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلي المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.