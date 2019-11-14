أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه إلى بني سويف بعد إصابة عدد من التلاميذ بـ"اشتباه تسمم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى بني سويف بعد إصابة عدد من التلاميذ بـ"اشتباه تسمم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.
ولفت إلى أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلي عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلي المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.