شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لولي عهد أبوظبي: شكرا على حفاوة الاستقبال والضيافة المعهودة من أبناء زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إضافة لـ:الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة« وتابع السيسي، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الخميس: «جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد».

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