شكرا لقرائتكم خبر عن أول طالبة تترأس اتحاد «جامعة القاهرة»: دراسة الإعلام و«السوشيال ميديا» وراء نجاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دارين خليل، الفائزة برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أنها سعيدة جدا لفوزها برئاسة الاتحاد، مؤكدة أن الحملة الانتخابية الخاصة بها كانت تمثل تحديا شخصيا لها لكونها أول فتاة تفوز بالمنصب.

وأضافت، في تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، أن "الحملة لم يتم التخطيط لها ولكن اعتمدت على مشاركتى باتحاد الطلاب لمدة 3 سنوات، حيث أدرس بالصف الثالث قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الاعلام".

وأشارت «خليل» إلى أنها سعيدة بخوض التحدى وكانت ستتقبل نتيجة الخسارة بصدر رحب، مؤكدة أنها تدرجت في اتحاد الطلاب من الصف الأول وتقلدت منصب المتحدث الاعلامى باسم الاتحاد للعام الماضى، وخاضت الانتخابات بهدف الفوز وليس التزكية.

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وتابعت أنها نجحت في انتخابات الكلية كنائب رئيس الاتحاد قبل أن تصعد انتخابات رئاسة الجامعة أمام طالب وطالبة.

وأكدت أن سر نجاح الحملة الانتخابية الخاصة يرجع لدراستها الإعلام والتى ساعدتنى كثيرا في التواصل مع الطلاب ولكون الحملة الانتخابية بدون شعار وتعتمد على التواجد بين الطلاب بمختلف الكليات والتعرف على احتياجاتهم الفعلية .

وأعلنت خليل أن «السوشيال ميديا» والدعاية من قبل أصدقائها بمختلف كليات الجامعة وراء نجاحها برئاسة اتحاد الجامعة.

وأكدت أن الجامعة تحظى بسقف سياسى مرتفع وتتمتع بكامل الحرية للطلاب ولكن نحتاج دعم ومساندة رئيس الجامعة لتطوير الأنشطة وزيادة وعى وتثقيف الطلاب وتلبية احتياجاتهم حتى نكون الصوت الحقيقى المعبر عنهم.

وأكدت أن أول اجتماع لمجلس الاتحاد الجديد سيتم عقب انتهاء فترة الامتحانات الحالية.