شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى الإمارات استغرقت يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، الخميس، بعد زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين.

وشهد الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وغادر الرئيس السيسي - والوفد المرافق له - الإمارات، وكان في وداعه: ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في دولة الإمارات، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).