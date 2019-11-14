شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل مستشفى الفشن لزيارة طلاب التسمم الغذائى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، منذ قليل، وزيرة الصحة وذلك خلال زيارتها إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف لمتابعة وزيارة عدد من الطلاب من طلاب مدرسة محمد على الابتدائى بقرية الجافدون مصابين بادعاء تسمم غذائى.

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة حالة الطوارئ للدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة تحسبا لاستقبال أى حالة أخرى.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لأخذ اقوال الطلاب حول الواقعة.