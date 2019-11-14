شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مصر العطاء بـ"الأطباء":توزيع أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء، عن توزيع أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، يوم السبت 16 نوفمبر الجارى، بقيمة 50ألف جنيه الجاري داخل النقابة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فتحى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة، ان هذا العمل تقيمه اللجنة بشكل دورى، حيث ان التبرع بأجهزة تعويضية أو أطراف صناعية ( لليد أو للقدم ) من الاعمال الاساسية التي تقوم بها اللجنة ، هذا بالاضافة الي توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع والكراسي المتحركة والمساهمة في شراء الدراجات البخارية وغيرهم.

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وأشار إلى أن اللجنة قائمة على تبرعات المواطنين واللجنة تحاول من خلال اعضائها توصيل هذه التبرعات لغير القادرين.