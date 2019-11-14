"التضامن" توجه بحصر الخسائر لصرف مساعدات للمتضررين من الطقس السئ بحلايب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى باهتمام تداعيات موجة الطقس السى التى تعرضت لها مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر من الخسائر حيث شهدت خلال الايام الماضية سقوط الأمطار الغزيرة والسيول والتى اسفرت عن تدمير عدد من المنازل الخشبية بالمدينة، حيث وجهت الوزيرة وكيل الوزارة بالبحر الأحمر إلى رفع درجة الاستعداد القصوى و التواجد الفورى بالمناطق المتضررة لتوفير الدعم من خلال تحريك معدات الإغاثة ودعم الأهالى المضارين من السيول والأمطار. وأشار التقرير المبدئى الذى تلقته عن الحصر المبدئى إلى تدمير 210 منزلا خشبيا فى حلايب ووجود خسائر بالممتلكات وروؤس الماشية وحول الخدمات المقدمة وان عدد الحالات التى تحصل على معاش ضمانى من الاسر المتضررة 324 اسرة وعدد 414 اسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة و1081 حالة توطين يحصلون على مساعدات غذائية ومالية من وزارة التضامن الاجتماعى. وحول التدخلات الاولية التى قامت بها مديرية التضامن الاجتماعى تم اقامة معسكرا للايواء بمدرسة عبد المنعم رياض بحلايب وتم رفع درجة التجهيزات حيث تم دعمه بالخيام و المرافق وتضم وهي مطبخ - حمام - مخزن – و اسعافات طبية وكشف طبى وغيرها كما تم الاهتمام بوضع اللوحات الارشادية وتم الدفع بتجهيزات كامله تستوعب اقامه المضارين و مد الاماكن باحتياجاتها اللازمه من الخيام والبطاطين والاغطيه والمخزون الاستراتيجى كما تم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى والاجهزة التنفيذية للتعاون فى مواجهة الازمة اضافة الى تواجد الهلال الاحمر بمعدات الاغاثة والدعم وجارى استكمال حصر الخسائر ووجهت بسرعة حصر الخسائر لسرعة تقديم المساعدات المالية لدعم الاسر المتضررة وفقا لتطبيق القرار الوزارى 86 بعد استيفاء المستندات اللازمة Advertisements

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