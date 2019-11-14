شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مجلس الصناعات الهندسية:17 شركة إلى السنغال ضمن خطة الاستثمار بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مها صالح المدير التنفيذى لمجلس تصدير الصناعات الهندسية، تفاصيل بعثة رجال الأعمال المصرية الموجهة إلى دولة السنغال الأسبوع المقبل، لدراسة سوق أعمال الدولة الافريقية، وتوقيع اتفاقيات تعاون وتبادل تجارى مشترك بين الدولتين.



Wاجتماع بعثة مجلس تصدير الصناعات الهندسية

وقالت صالح فى تصريحات صحفية لها على هامش اجتماع المجلس برجال الأعمال المشاركين فى البعثة المنظمة تحت رعاية وزارة التجارة و الصناعة إلى دولة السنغال، الأسبوع المقبل، إن البعثة تضم 17 شركة من قطاعات مختلفة مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية، التى تطلبها الأسواق الافريقية، فى هذه الفترة بسبب الطفرة التنموية التى تمر بها هذه الأيام .

وأكدت مها صالح، أن استراتيجية مصر للتنمية تتضمن التبادل التجارى بينها وبين دول القارة الافريقية، خاصة وأن معظمها دول بكر، وبها الكثير من الموارد الطبيعية والثروات، إضافة إلى الكثير من الاتفاقيات التجارية التى تسهل الصادرات والواردات.

مها صالح

ولفتت إلى إرسال بعثات مستمرة لدعم اللقاءت الثنائية بين رجال الأعمال المصريين، ونظراءهم فى الدول الأخرى، مشيرة إلى بعثات فى شهر يونيه الماضى وجهت إلى تنزانيا ورواندا، وانتهت بتوثيق عقود واتفاقيات بين الأطراف.

Advertisements

وأوضحت أن المنتجات المصرية لديها ميزة تسويقية فى الدول الافريقية، حيث أنها تهتم بالجودة، وسهولة الإجراءات تجعلها فى الأسواق التنافسية الافريقية.



جانب من اجتماع مجلس التصدير جانب من اجتماع مجلس التصدير

وأشارت إلى أن الأسواق الأفريقية أيضًا تدعم الصناعات التكميلية، وبالتالى يقوم رجال الأعمال المصريين بدراسة الوضع فى الدولة، وإنشاء مصانع، توفر منتج جيد وسعر مناسب، بالإضافة إلى تدريب العمال هناك وتوفير فرص عمل مناسبة.

ولفتت إلى دعم السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية السابقة، للبعثة، والسفيرة نهى خضر سفيرة مصر بداكار، وإتاحة الفرصة للقاءات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظراءهم، ودراسة الوضع على أرض الواقع، واحتياجات السوق السنغالى.