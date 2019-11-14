شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الزراعة يفتتح تطوير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتورعزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بافتتاح تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية.

وقالت وزارة الزراعة، إن المعمل وهو أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" طبقاً لمواصفة الأيزو، 17025:2017 وهو المعمل المرجعى للاتحاد الإفريقى فى مجال تحليل "متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة" فى الأغذية والأعلاف.

الجدير بالذكر أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية هو أحد الجهات الرقابية لبعض الصادرات الزراعية المصرية؛ وكذا السوق المحلى؛ ويقوم المعمل بإصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل للمحاصيل أو المنتجات قبل تصديرها وعدم التصريح بتصدير المخالف منها لشروط الدول المستوردة، وقد ساهم المعمل فى تحسين صورة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة حجم بعض الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام هذه الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلى.

وقام المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ، بتطوير معمل متبقيات المبيدات من خلال عمل أبحاث تطبيقية لتقليل الوقت الزمني لتحليل العينات وإدخال أحدث أنظمة التحاليل بالخدمة وإعتمادها من وكالة الإعتماد الفنلندية “FINAS” وعددهم (22) أجهزة لتحلل متبقيات المبيدات ](10) جهاز (LCMS/MS) وعدد (11) أجهزة (GCMS/MS) وعدد (1) جهاز GCMS [(تمويل ذاتي) التى ساهمت في رفع القدرة الاستيعابية للعينات بالمعمل لتصل الى 1000 عينة في اليوم أغلبها تمثل شحنات زراعية تصديرية؛ وسرعة استخراج النتائج مع الحفاظ على جودتها.