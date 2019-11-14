شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مدينة طوكيو لتفعيل اتفاقية التآخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، عمق العلاقات المصرية اليابانية بصفة عامة فى كل المجالات وبين العاصمتين القاهرة وطوكيو بصفة خاصة اللتين تم توقيع اتفاقية تآخى بينهما عام 1990 .

جاء ذلك خلال استقبال وفد مدينة طوكيو، الذى يزور القاهرة حاليا برئاسة كاتسويا إيكاتاى المستشار الخاص محافظ طوكيو للشؤون الدولية.

وأشاد المحافظ فى كلمته التى ألقاها المهندس محمد حنفى، السكرتير العام للمحافظة نائبا عنه بتفعيل اتفاقية التآخى بين المدينتين معربا عن رغبة المحافظة للاستفادة من التجربة اليابانية فى حل المشكلات المتشابهة التي تواجه العاصمتين خاصة ازدحام السكان وتلوث البيئة مع الحفاظ على ملامح المدينة التراثية واللتان يعدان من أقدم عواصم العالم .

وأبدى المحافظ رغبة محافظة القاهرة فى زيادة التعاون بين المدينتين فى مجالات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة والتعليم والبيئة وزيادة المساحات الخضراء فى المدن المزدحمة والحفاظ على التراث .

وتناول اللقاء توجيه دعوات متبادلة بين محافظى القاهرة وطوكيو لزيارة المدينتين بمناسبة مرور 30 عام على توقيع اتفاقية التآخى بين المدنيتين .

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وأقترح المهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة زيادة التعاون بين المدينتين عن طريق انشاء مدارس ثانوية متخصصة وتوفير منح طلابية لسفر الطلاب إالى طوكيو ، وبحث امكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو بالكهرباء والوقود معاً والمساعدة فى الحد من الانبعاثات الملوثة فى الجو والمساعدة فى اعادة تدوير المخلفات والتخلص من المخلفات الصلبة وقيام مدينة طوكيو بانشاء جناح لها بالحديقة الدولية ، وتبادل الخبرات فى مجال الحفاظ على التراث والاستفادة من تجربة طوكيو فى التغلب على مشاكل المرور والنقل والتخطيط العمرانى وادارة الازمات ، وتعزيز التبادل السياحى وتنشيط سياحة القاهرة ، إلى جانب التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى تنشيط التبادل التجارى وبحث اقامة معارض للسلع والمنتجات بين البلدين .

وأشاد الوفد اليابانى بالأمان الذى تتمتع به مصر والذى يعزز من فرص الاستثمار فيها ورحب بزيادة التعاون بين المدينتين.

شارك فى اللقاء ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة ومديري مديريات الشباب والرياضة ، والتربية والتعليم ، ومسئولى الثقافة والسياحة والحفاظ على التراث بالمحافظة .



