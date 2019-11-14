شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: شراكة مصر والإمارات تفتح الآفاق لمزيد من مشروعات التنمية العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتفاقية الموقعة اليوم بين صندوق مصر السيادي وشركة ابوظبي التنموية القابضة تشكل نموذجاً للعلاقات الراسخة والقوية بين مصر والإمارات والممتدة منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رحمه الله ، والمستمرة بالنمو والتطور والقائمة على مبادئ وأسس ترتكز على التنمية وتتوائم مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية في تصريح خاص لـ"الخليج 365”، إن تلك الشراكة المصرية- الإماراتية ستعزز من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كمحرك هام للنمو الاقتصادي، وتفتح الآفاق لإقامة المزيد من مشروعات التنمية العملاقة في مصر.

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وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أعلن عن تأسيس الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.