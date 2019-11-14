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الكهرباء تتعاقد مع استشارى عالمى لوضع تشريعات "منتجى الكهرباء المستقلين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رءيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، انه سيتم التعاقد مع استشارى عالمى متخصص لوضع التشريعات و القواعد المنظمة لبيع و شراء الكهرباء بين المستهلك و المنتجين من القطاع الخاص.

 

و أضاف الخياط ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، انه من المتوقع ان يتم اعداد التشريعات والقوانين المنظمة المنتجين المستقلين مارس المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم العمل بهذه التشريعات عقب الاعلان عنها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

 

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الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى  42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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