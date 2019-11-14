الكهرباء تتعاقد مع استشارى عالمى لوضع تشريعات "منتجى الكهرباء المستقلين"

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و أضاف الخياط ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، انه من المتوقع ان يتم اعداد التشريعات والقوانين المنظمة المنتجين المستقلين مارس المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم العمل بهذه التشريعات عقب الاعلان عنها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.
الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.
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