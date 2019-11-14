شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتعاقد مع استشارى عالمى لوضع تشريعات "منتجى الكهرباء المستقلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الخياط رءيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، انه سيتم التعاقد مع استشارى عالمى متخصص لوضع التشريعات و القواعد المنظمة لبيع و شراء الكهرباء بين المستهلك و المنتجين من القطاع الخاص.

و أضاف الخياط ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، انه من المتوقع ان يتم اعداد التشريعات والقوانين المنظمة المنتجين المستقلين مارس المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم العمل بهذه التشريعات عقب الاعلان عنها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

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الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.