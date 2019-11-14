"الصحة " تحذر من عبوات مغشوشة لـ "رامسفتراكس" وتوضح المنتج الأصلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق بعد اتخاز كافة الاجراءات المخزنية وذلك للعبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضررامسفتراكس1جم فيال تشغيلة رقم 171681انتاج 10 /2017 وتاريخ انتهاء الصلاحية 7/2020 . وقالت الادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان ، فى بيان لها ، أن العبوات الأصلية تنميز بوجود شعار الشركة المنتجة محفور على الكاب، الذى يتميز باللون اللبنى كما يوجد بالعبوة نشرة دوائية ووضوح رقم التشغيلة . Advertisements

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