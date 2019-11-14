شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر تقرير تقييم حالة حقوق الإنسان المقدم لـ«الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض التقرير الوطنى المقدم إلى الفريق العامل للآلية الاستعراض الدوري الشامل تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة في الجولة الثانية، ويعكس مع شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ايمانا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

وتناول التقريرالذي جاء في 33 صفحة، وتنشر «المصري اليوم» أبرز أجزاءه، وما استعرضه عن الجهود الوطنية على 14 محورا، شملت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين وشئون الهجرة والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومكافحة الإتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان .

وأكد التقرير أن الحكومة اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتولي اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحقوق الطفل، وهي إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها، إلا أنها تسعي إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلي رأسها خطر الإرهاب، ومعدل الزيادة السكانية السريع الذي يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة، وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية في دول الجوار، ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها .

يظل التركيز على الحقوق المدنية والسياسية هو الأبرز في مناقشات التقارير الوطنية المقدمة من الدول ومن بينها مصر، ويظهر ذلك جليا من خلال أسئلة ممثلي الدول ومداخلات المنظمات وأصحاب المصلحة، فرُغم التأكيد على أن حقوق الإنسان عملية واحدة شاملة تشمل في عناصرها أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لا تكون بنفس الأهمية رغم تقديم نجاحات كبيرة في هذا المجال .

واستعرض التقرير الوطني الذي استعرضه الوفد المصري، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الجهود التي قامت بها الدولة استجابة لمطالب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 فيما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات والتي اعتبرها أنها تأتي في سياق التطور الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والتوصيات الخاصة بتعزيز الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وبشأن التوصيات الخاصة بالتزام قوات إنفاذ القانون بالمعايير الدولية لقواعد الاشتباك المتدرج أثناء ملاحقة المجرمين والمشتبه فيهم، وبالمعايير الدولية لاستخدام القوة، رد التقرير بإن وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات منها اعتماد أسلوب التدرج في تنفيذ القانون من خلال إطالة فترة الإنذرات للمخالفين بالرش بالمياه على دفعات متكررة، وعدم اللجوء للتصعيد إلا بعد استنفاذ التفاوض عبر منظومة قواعد تنظيمية للأوامر حتى أعلي قيادة أمنية، واختلاف أساليب التعامل مع الأطفال والنساء وكبار السن، وتدريب القوات على حماية المنشآت، وتطوير وسائل فض الشغب باستخدام بواعث دخان الشغب والفلفل الأسود، وإذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية، وتنظيم ندوات للضباط لتعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم وحالات استخدام القوة المشروعة وفقا للمعايير الدولية، كما يتم تدريب الدراسين بأكاديمية الشرطة على محاكاة بعض المواقف (الاستيقاف- القبض -التفتيش-الترحيل-معاملة المساجين) بجانب تضمين المحتوي التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع الشغب والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدي عليها مع احترام حقوق الإنسان،والتوسع في التدريب على الوسائل الحديثة في التحريات، مع إحالة أية ادعاءات بالتجاوز في استخدام القوة للنيابة العامة للتحقيق، بجانب اتخاذ الجهات الرقابية بوزارة الداخلية الإجراءات التأدبية اللازمة .

وحول توصيات بإلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام، أفاد التقرير (فلما كان الحق في الحياة أسمي حقوق الإنسان، وأنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات الأساسية، يتمتع هذا الحق في النظام القانوني المصري بالحماية الكاملة لضمان عدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف. مستطرادا «يجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام على غرار العديد من دول العالم في الجرائم الأكثر جسامة، اتساقا مع (المادة 6-2 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .وأحاط هذه العقوبة بضمانات توازن بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة، وألزم بتطبيق جميع معاييرالمحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت ضمان حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك وأو معاملة قاسية .وقد تم تناول هذا الضمانات تفصيلا في ملحق التقرير السابق .

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة،أفاد التقرير أن (المادتان 54 و55 ) من الدستور أكدتا على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتهم بتقيد حريته، كما تنص المواد ( 55 و95 و96 و97 و186 و189 ) على اختصاص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالاستقلال والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة، كما أكدت أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذا القانون، مشددة على مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع، وأن تصدر الأحكام عن محاكم مختصة وتكون جلساتها علنية .

وبالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، نصت المادة( 204 ) من الدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وعدم جواز محاكمة مدني أمامه إلا استثناء وفي جرائم محددة على سبيل الحصر، ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسحلة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم، اتساقا مع المادتين ( 9 و14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان على المادة 14 من العهد سنة 1984 وتعليقها العام رقم 32 سنة 2007، واللذين أجازا استثناء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويتمتع قضاة تلك المحاكم بذات استقلالية وحصانات القضاء العادي، ويحظي المتهمون بجميع الضمانات المكفولة لهم أمام القضاء العادي من حق الدفاع، والاطلاع على الأوراق، وعلنية الجلسات والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة أعلي بما يضمن التقاضى على درجتين، بجانب سريان قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون أمام القضاء العسكري.

وبشأن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز أكد التقرير أن المادة 56 من الدستور أخضعت السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وهو ما تعكسه المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية و85 من قانون تنظيم السجون، و27 من قانون السلطة القضائية، إذ أناطت بالقضاة وأعضاء النيابة العامة- بوصفها جهة قضائية مستقلة- الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق القانون واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، بجانب قبول شكاوي المسجونين وفحص كافة أوراق وسجلات السجن. ومنذ 2017 قام القضاة وأعضاء النيابة العامة، بــ 124 زيارة للسجون، وأعطي القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للتثبت من حسن معاملة السجناء وتمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرا بشأن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات. كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينيا، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى 12 زيارة .

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وأوضح التقرير أنه بالنسبة لتقليل الكثافة في عنابر السجون، وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان حفاظا على كرامة وصحة السجناء. كما طورت غرف الحجز حرصا على صحة المحبوسين، وتوسعت في الرعاية الطبية عبر توفير مستشفي محلي بكل سجن يضم عيادات في جميع التخصصات ووحدات أشعة وغسيل كلي وغرف عمليات جراحية طارئة ببعضها،وكذا مستشفي مركزي بكل منطقة سجون جغرافية، مجهز بغرفة عمليات وأجهز حديثة وعيادات تخصيصة، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة. ويتم تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات وتوفير العلاج .

وحول مساعدات أسر المسجونين ذكر التقرير الوطني أن معاشات ومساعدات لأسر وأبناء المسجونين تُصرف لهم، واستفاد منها نحو 66 ألف و391 فردا بإجمالي 298 مليون و837 ألف و34 جنيها منذ 2015. وتم توفير 47 ألف و337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19 مليون و606 ألف و560 جنيها خلال ذات الفترة، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة،ومنحهم أجورا تساعدهم على تحمل أعباء معيشة ذويهم أو للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية لدي الإفراج عنهم، فضلا عن تزويد مكتبات السجون بـ 95 ألف و947 كتابا .

وأكد التقرير أنه وبالتوازي تسعي الحكومة لخفض عدد المسجونين عن طريق التدابير التالية لإخلاء سبيلهم دوريا :

أ -استخدام رئيس الجمهورية حقه المقرر بمقتضي المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية، فأطلق سراح 56 ألف سجينا بموجب عفو رئاسي منذ 2015 .

ب- تعديل قواعد الإفراج، بما أجاز الإفراج عن المسجون إذا أمضي نصف مدة العقوبة بدلا من اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي عشرين سنة على الأقل. ويتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء من سيتم الإفراج عنهم بشهرين على الأقل ليتسني تأهليهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية.

ج- الإفراج الصحي إذا بين الفحص إصابة السجين بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجز كليا، ومنذ 2015 بلغ المفرج عنهم صحيا 60 ألف و876 سجينا .

د- تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياده أماكن محددة .

هــ- إطلاق مبادرة «سجون بلا غارمين» بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في الجرائم البسيطة والإفراج عنهم، فأطلق سراح 15 ألف و820 سجنيا منذ 2015 .

وأكد التقرير الوطني أنه فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتعذيب، فإن المواد (51 و52 ) من الدستور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات فوضع لتلك الجرائم أوصاف وعقوبات متعددة، حتي تتناسب العقوبة وجسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، بما يتفق مع التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان على المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.ورغم أن الدعوي الجنائية تتقادم بمضي 10 سنوات من ارتكاب الجناية، إلا أنه نظرا لخطورة ممارسات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فلا تنقضي الدعوي الجنائية الناشئة عن ارتكابها بمضي هذه المدة .

وأستند التقرير الوطني إلى أن أحكام محمكة النقض تواترت على تأكيد أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه، اتساقا مع المادة (55) من الدستور.

وأشار التقرير إلى أنه تمت حتي إبريل 2019 تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة التعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة،و215 واقعة سوء معاملة.وأسفرت تلك التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية وحفظ 156 حالة، ومازالت 85 حالة متداولة. كما جرت 344 محاكمة تأدبية لأفراد بالشرطة، وأسفرت عن 207 إدانة تأد