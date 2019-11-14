شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر يستمع إلى تقرير «الترويكا» بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، بجنيف، جلسة إقرار ملف مصر، واعتماد توصيات المجتمع الدولي، لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الثالثة، التي ناقشها المجلس، الأربعاء، بعد عرض الوفد المصري تقرير الحالة المصرية، والتي ألقاها المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد، التقرير الوطني.

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وتعرض مجموعة دول «الترويكا» المسؤولة عن إعداد التقرير المصري، والتي تمثلها دول بريطانيا، والسنغال، وفيجي، التوصيات التي تلقاها الوفد المصري، والذي بدوره يرد عليها في جلسة إعلان قبول التوصيات أو رفضها في مارس المقبل.

وقال علاء شلبي، عضو اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الوفد المصري يستمع لتقرير «الترويكا»، الذي يرصد نتائج الحوار التفاعلي ومداخلات الدول وأبرز التوصيات وعددها كما ونوعا، متوقعًا أن لا تزيد عدد التوصيات عن 400 توصية، مضيفً: «تلاحظ أن عدد المداخلات كبير جدًا وبلغ نحو 136 دولة، وخصص لكل دولة 55 ثانية».

وتابع: «لو وضعنا مقارنة بجلسة استعراض تقرير العراق قبل أيام نجد أنها شهدت مداخلات من 117 دولة رغم ما تمر به العراق الشقيق من ظروف راهنة شديدة التعقيد وحالات قتل المتظاهرين، وهو ما يعنى أن هناك ترصد من الدول ومواقف مسبقة وصورة ذهنية سلبية لمصر في الخارج»، معتبرًا أن جزء من المداخلات كان بها تربص سياسي مشيدًا بأداء الوفد المصري.