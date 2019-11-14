شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بذكرى ميلاد بطرس غالي في «الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري داخل إحدى قاعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بمدينة جنيف، الخميس، احتفالية بذكرى ميلاد الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

حضر الاحتفالية عدد من السفراء الأجانب، وممثلي البعثات الدولية وممثل لرئيس المجلس الدولي، وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وأشاد المشاركين بذكرى الأمين العام السابق كأول مصري وأفريقى يتولى هذا المنصب الدولي، وبما قدمه من إسهام للعمل الحقوقى الدولى، وما قدمه للمجلس القومى لحقوق الإنسان المصرى عند تأسيسه وإسهامه الإنسانى.

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تحدث في الاحتفالية محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الأنسان الذي أشاد بالدور التاريخى الذي لعبه «غالي» في تأسيس المجلس القومى، وتقديم كل خبراته لإنجاح دور المجلس القومى كوسيط بين المواطن والدولة ومؤسساتها.

كما تحدث الوزير عمر مروان عن الأدوار المتعددة التي لعبها الراحل لخدمة بلاده بل والإنسانية، مشيرًا إلى أن جيله تربي وتشكل وعيه السياسي على مجلة السياسة الدولية، التي ترأس تحريرها الراحل بطرس غالى.

كما تحدث السفير علاء يوسف والسفير إيهاب جمال الدين عن الأداء الدبلوماسي الراقي للراحل بطرس غالى، مؤكدًان أنه بالفعل كان عميدًا للدبلوماسية المصرية.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة المتحدثين مشيدة بدور الراحل بطرس غالى في خدمة قضايا بلاده، وما قدمه للأمم المتحدة والعالم من علم وجهد.