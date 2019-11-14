شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: «تلاميذ التسمم» حالتهم مستقرة.. و15 حالة غادرت المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف إلى مستشفى الفشن المركزي، الخميس، للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ مدرسة الجفادون الابتدائية المشتركة، لإصابتهم بـ«اشتباه تسمم» عقب تناولهم الوجبة المدرسية «فطيرة بعجوة».

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أنه تأكد بنفسه من توافر كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وتبادل الحديث مع التلاميذ وأولياء أمورهم.

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وأكد المحافظ أن 15 تلميذّا من المصابين تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، وتماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية، مشيرًا إلى أنه باقي المصابين سيغادرون عقب الانتهاء من عمليات «الغسيل المعوي» لهم.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الوضع الصحي والملابسات المؤدية لشكوى التلاميذ، والذي أوضح أنه فور الإبلاغ عن الحالات تم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها «اشتباه في تسمم غذائي» وما يستلزم من إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة للتلاميذ، لزيادة الاطمئنان على التلاميذ، ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب، مشيرًا إلى أنه تم إرسال عينات الوجبات المدرسية، التي تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها، لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتحديد السبب الفعلي لتعرض بعض التلاميذ لمشكلات صحية في هذه المدرسة، حيث استعرض وكيل الوزارة للمحافظ كافة الإجراءات المنفذة والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائي التي تم تناولها اليوم، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية، بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.