شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تسافر بني سويف للاطمئنان على صحة التلاميذ بعد «التسمم الغذائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى محافظة بني سويف للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، وذلك إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل التلاميذ إلى كل من مستشفيات «الفشن المركزي، ببا المركزي، وسموسطا»، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

وأشار إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفت إلى أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية، بالإضافة إلى عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات وذلك لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.