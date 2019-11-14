شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض رأس الخيمة الدولي بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في افتتاح معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع المتوسطة والصغيرة، بمركز معارض رأس الخيمة بدولة الإمارات، والذي يقام تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري.

ويشارك جهاز تنمية المشروعات بجناح مميز يضم العديد من المشروعات الصغيرة المستفيدة من خدمات الجهاز، والتي تعرض منتجاتها من (المستلزمات الطبية- الأثاث والديكور- مستحضرات التجميل والعناية الشخصية- الأزياء والمنسوجات).

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وصرحت الدكتورة نيفين جامع بأن مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتي استمرارا للتعاون المثمر مع المؤسسات والجهات التنموية في دولة الامارات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر بأهمية فتح أسواق خارجية لمنتجات مشروعات الشباب.

وأشارت إلى أن الاشتراك في هذه المعارض الدولية يهدف أيضا إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.

وأشادت «جامع» بالتنظيم المتميز للمعرض وبالمجهودات التي قام بها المسؤولين عنه ليظهر بهذا الشكل المشرف واهتمامهم الشديد بأن يكون الجناح المصري في صدارة المعرض، مؤكدة أن الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الإمارات الشقيقة، وأنه على استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع إلى تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للشباب لتحفيزهم على ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.