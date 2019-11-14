شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: 8 آلاف من مؤسسات التعليم قبل الجامعي تقدمت لطلب الاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن رقمنة منظومة المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية هو تحول حتمي فرضته معطيات المرحلة الحالية، حيث يتوجه العالم كله الآن إلى تقليل العمل بالورقيات والعمل بصورة رقمية كاملة بما يضمن سرعة تنفيذ زيارات المراجعة وتقليل الجهد والوقت المبذول والكلفة، وكذلك تيسير التواصل بين الأطراف المعنية في اعداد ومراجعة التقارير.

وأكدت، في لقاء مفتوح بممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإلكترونية، أن الهيئة حريصة كل الحرص على تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية بالتعليم وتأهيل الكوادر وتدريبها على المستجدات في عمل الهيئة تزامنا مع أعمال المراجعة الخارجية للمؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020 التي بدأت الهيئة زيارتها للتحقق من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة.

وأشارت عيد إلى أن الهيئة بعد حصولها على الاعتراف الدولي من المجلس العالمي للتعليم الطبي WFME، تضع الملف الافريقي على قمة أولويتها خاصة وأن الهيئة هي الشريك الرئيس للاتحاد الأوروبي والأفريقي في جميع مبادرات تطوير منظومة ضمان جودة التعليم والاعتماد في أفريقيا.

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وأكدت يوهانسن عيد بان الهيئة بدأت هذا التوجة من خلال دعوة روساء هيئات ضمان جودة من أفريقيا للمشاركة في أعمال اعتماد الجامعة الامريكية في مصر، حيث قامت الهيئة حتي الان بـ611 زيارة لمؤسسات التعليم العالي تم خلالها اعتماد 168 مؤسسة.

وقالت إن هيئة جودة التعليم تعد بوابة الجهات الدولية لتحسين الثقة في مخرجات منظومة التعليم المصري، حيث ان الهيئة لا تمنح الجودة ولكن تضمنها.

وأشارت «عيد» إلى أن الهيئة تُعد الآن لمؤتمرها الدولي السابع والذي تنتظره مؤسسات ضمان الجودة والاعتماد الدولية لكونه أصبح ملتقي دولي تتبادل فيه المؤسسات الدولية العاملة في مجال جودة التعليم والاعتماد خبراتها ويتمحور المؤتمر فلى دورته السابعة حول «الرقمنة ومستقبل القارة الأفريقية».

وأوضحت الدكتورة أسماء مصطفي نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي، أن الهيئة قامت بـ 11000 زيارة تقييم واعادة تقييم ومتابعة وتفقدية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، وتقدم للمراجعة والتقييم للاعتماد حتي الآن حوالى 8000 مؤسسة من مؤسسات التعليم قبل الجامعى. وتسعي الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر لتأهيل واعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعى للتقدم للاعتماد من الهيئة تمكينا وتحقيقا لرؤية مصر 2030 باعتماد 60% مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

وأضافت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشؤون الأزهر، أنه قد تقدم للهيئة على مستوي التعليم الازهري 487 معهدا ازهريا، تم اعتماد 428 منها، وعلى مستوى العام الحالى تقدم للمراجعة والتقييم 134 معهدا. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة في سعيها نحو تأهيل هذه المعاهد، قد قامت بتدريب 2100 معلم رياض أطفال و6000 معلم قبل جامعى أزهري وعلى مستوى التعليم العالى، تم عقد 358 دورة تدريبية لكليات جامعة الأزهر،استهدفت خلالها تدريب 8000 عضو هيئة تدريس، فضلا عن تقديم الدعم الفني ل 31 كلية وتقدم للاعتماد تم اعتماد 18 منها.