شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: إعادة تشغيل خط «الإسكندرية- مسطرد» بعد محاولة سرقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إن «فرق الإصلاح الفنى بالشركة نجحت في إعادة تشغيل خط المنتجات البترولية مسطرد- طنطا- الإسكندرية، الذي تعرض لاعتداء إجرامي من لصوص المنتجات بغرض السرقة ونتج عنه تسرب لمنتج البنزين، أمس، بمنطقة قرية الماسورة بإيتاى البارود محافظة البحيرة».

وأضاف «حافظ» أن «الخط عاد للعمل بكامل طاقته كأحد خطوط نقل وتداول المنتجات البترولية، موجها التحية لكوادر الإصلاح الفنى التي شرعت في العمل فور انتهاء النيابة العامة من معاينة المكان، ظهر الخميس، وتصريحها بالعمل وأنجزت مهامها وأعادت تشغيل الخط في وقت قياسى.