شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد الجولة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس، فعاليات الجولة الأخيرة لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

وفى كلمته للطلاب المشاركين أكد أهمية دور الاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية، وتحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفازت الطالبة دارين محمد خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وأشار «الخشت» إلى أن هذه تعد المرة الأولى لفوز طالبة برئاسة الاتحاد، مشيدًا بالطالبة وتمكنها من الوصول لهذا النجاح، وفاز الطالب مصطفى شريف بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وعبرت الطالبة عن سعادتها كونها أول فتاة تصل لرئيس اتحاد الطلاب، وسعادتها بتمثيل كلية الإعلام التي تنتمى إليها، وتمثيل زملائها الطلاب في تحقيق طلباتهم.

وفى أسيوط، أسفرت النتائج عن فوز عبدالرحمن سامى حامد بمقعد رئيس الاتحاد بكلية الزراعة، والطالبة هبة سيد أحمد بمقعد النائب، وفى كلية التمريض، حصد مقعد رئيس الاتحاد عمرو كمال محمد، أما مقعد نائبه فكان من نصيب علاء إمام عبدالنبى، وفى كلية الصيدلة فاز يوسف محمد فتحى بمقعد رئيس الاتحاد، والطالب أحمد على الشحات بمقعد النائب.

وفاز الطالب محمد علاء نيازى محمد بمقعد رئيس اتحاد كلية التربية، وعبدالرحمن عاطف بالنائب، وفاز عمرو أحمد قرشى بمقعد رئيس الاتحاد بكلية الطب البيطرى، والطالب عبدالرحمن محمد ثابت نائبه، وفى كلية الهندسة فاز الطالب مصطفى جمال رمضان بمقعد رئيس الاتحاد، وأحمد سمير أحمد نائبه، وفى كلية الفنون الجميلة فاز أحمد زهر الدين رياض بمقعد رئيس الاتحاد، والطالبة عائشة أبوبكر نائبه.

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وفى كلية الحقوق، فاز مصطفى أيمن محمد بمقعد رئيس الاتحاد، والطالب عاصم يحيى عبدالعال عبدالمحسن نائبه، وفى كلية الطب فاز محمد أحمد حامد بمقعد رئيس الاتحاد، والطالبة نرمين بهاء الدين نائبه، وفى كلية الحاسبات والمعلومات فاز محمد مصطفى بمقعد رئيس الاتحاد، وعمر رأفت نائبه.

وفى القليوبية، أسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد زكى بكلية الفنون التطبيقية وحصل على 24 صوتا، فيما حصل منافسه الطالب أشرف محمود أحمد بكلية التربية على 5 أصوات.

وعلى منصب الأمين العام المساعد للاتحاد فاز الطالب عبدالرحمن محمد حمدى بكلية الحقوق، وحصل على 22 صوتا. كما أعلن الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها نتيجة انتخابات اتحاد طلاب الكلية، والتى أسفرت عن فوز محمد أسامة حمدى بمنصب رئيس الاتحاد، ومحمود عادل كساب نائبا.

وفى المنوفية، فاز الطالب مصطفى فؤاد السعداوى بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، والطالب ماجد محمد عبدالعزيز بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفى كلية الآداب فازت أسماء طلعت فوزى عبدالرازق بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب محمد السيد الرفاعى نائبا، وفازت الطالبة جهاد صلاح فتحى بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية، والطالبة إيمان محمد حسن نائبة لها.

وفى كلية التربية الرياضية، حصل الطالب أحمد هشام الجزار على منصب رئيس الاتحاد، ونائبه الطالب أحمد محمد ضيف، وفى كلية الحقوق فاز محمد رمضان نصار بمنصب رئيس الاتحاد، والطالبة سوزى صلاح عبدالرازق نائبه، وفى كلية الزراعة فاز الطالب مؤمن خلف فرحان بمنصب رئيس الاتحاد، وكامل منصور عبدالجواد نائبًا له، كما حصل الطالب على أحمد فايد على منصب رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم، ونائبه محمد إبراهيم موسى، وفى كلية الحاسبات والمعلومات، فاز محمد سعد سليمان بمنصب رئيس الاتحاد، وجاء في منصب النائب الطالب طارق يحيى شندى.

وفى هندسة منوف، حصل الطالب أحمد مصطفى خالد على منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، ونائبته الطالبة آية عبدالرحمن عليوة، وحصل عبدالله بدر صبحى على منصب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية، وفازت مريم صبحى أبوشنب بمنصب نائبة رئيس الاتحاد، وفى كلية الصيدلة، فاز محمد مديح قمح بمنصب رئيس الاتحاد، والطالبة نهال جلال محمد بمنصب نائبة الرئيس.

وفى كلية العلوم الطبية، فازت الطالبة شيماء ظريف بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، والطالب أحمد سامى عبدالعال بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وأسفرت نتائج انتخابات اتحاد طلاب كلية التجارة عن فوز عبدالله محمد الجنزورى بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد جلال فتحى بمنصب نائب الرئيس، وشهدت كلية هندسة شبين حصول الطالب على أحمد الدمرداش على منصب رئيس الاتحاد بالكلية، ومحمد فتحى الحنفى بمنصب نائب الريئس، وفى كلية الطب البيطرى فاز محمود فتحى الخباز بمنصب رئيس الاتحاد، ونائبه الطالبة سلمى عماد النجار، وفى كلية الاقتصاد المنزلى فاز أحمد محمد أبوعيلة بمنصب رئيس الاتحاد، ونائبته الطالبة خلود محمد عبدالحميد، وفى كلية الطب حصل عمرو عبدالمجيد على منصب رئيس الاتحاد، ونائبه الطالب محمد حمدى خلف.. وحصلت حنان جمال أبومسلم على منصب رئيس اتحاد كلية الطفولة المبكرة، ورحمة على غنيم نائبة لها.