شكرا لقرائتكم خبر عن يوهانسن عيد: رقمنة كاملة لمعايير الاعتماد والجودة لكل مؤسسات التعليم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تبني الهيئة لعملية رقمنة كاملة لمعايير الاعتماد والجودة لكل مؤسسات التعليم في مصر الجامعي وماقبل الجامعي والأزهري بشقية العام والخاص.

وأوضحت يوهانسن، في لقاء مفتوح، بممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإلكترونية، أن خطة العمل في المرحلة المقبلة تستهدف رقمنة نظم الاعتماد من خلال برامج وتطبيقات تزيد من شفافية ودقة هذه العملية بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة في هذا المجال.

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وعن الدور الإقليمي للهيئة، صرحت بأن مصر بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي ومواكبة للعلاقات التاريخية بين مصر ومحيطها الأفريقي تشارك الهيئة الآن في وضع اطار المؤهلات الأفريقي وذلك بالعمل ضمن مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وعن المؤتمر الدولي السابع للهيئة والمزمع انعقاده في مارس المقبل، أشارت «يوهانسن» إلى أن التخطيط لمؤتمر كبير يجري على قدم وساق بما يتناسب مع طموحات القيادة المصرية لمواكبة أحدث التطورات في مجالات جودة التعليم والاعتماد، مضيفة أن «رقمنة معايير الجودة والبعد العربي والأفريقي في عملنا سيكون محورا رئيسيا في أوراق عمل المؤتمر».

واختتمت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تصريحاتها بالتأكيد على استهداف رفع معدلات الاعتماد بالمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات.