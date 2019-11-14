محافظ الشرقية يتابع التحقيق في واقعة التعدي على طالب داخل فصله

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير إجراءات التحقيق في واقعة تعدي طالب على زميل آخر له داخل الفصل وإصابته بجرح غائر بالوجه بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية بكفر الأشراف، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشاغب والمقصرين من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
كان محافظ الشرقية قد تلقي شكوى من خلال «الواتس أب» الخاص به بتعدي طالب على طالب أخر داخل فصله وإصابته بجرح غائر بالوجه بمدرسة الشهيد أحمد الشاذلي الإعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية ووجه المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بفحص الشكوى واتخاذ اللازم قانوناً .
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم فحص الشكوى بمعرفة إدارة التنسيق والمتابعة بالمديرية، وتبين أن ضعف الإشراف المدرسي أدى إلى التشاجر بين الطالبين أثناء الحصص المدرسية، ليتم إحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ بما يسفر عنه التحقيق .
ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام الطالبان «م. س. ي» و«ع. م. ع» بالمزاح مع بعضهما ليتطور المزاح إلى تشابك بالأيدي ليحضر الطالب «ح. ب. ع» لفض النزاع بين الطالبين مما أدي لحدوث إصابات بوجه الطالب «م. س. ي» واصطحابه إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بقسم مركز الزقزيق، وعليه قررت لجنه الحماية بالمدرسة فصل الطالب «ح. ب. ع» خمس أيام لسوء سلوكه وتعديه على أحد زملائة بالضرب الذي أدى إلى جرح وإحالة الواقعة للشؤون القانونية بالمديرية للتحقيق العاجل.
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