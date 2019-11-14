شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بمصر: تخصيص 10 ملايين جنيه لمشروع الدراجات الهوائية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، عن تنفيذ مشروع جديد لنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية في الإسكندرية، بقيمة ١٠ ملايين جنيه بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له، الخميس، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، بحضور القنصل العام جانينا اريرا.

Advertisements

وقال «روماتيه» إن المشروع الذي يحمل اسم ABC، يتم بالتنسيق مع إحدى الشركات الناشئة ويعتمد على تصنيع أعداد من الدراجات الهوائية فرنسية التصميم، مع العمل على إقامة مسارات لها ومساحات انتظار.

وأشار إلى أنه تم اختيار فكرة المشروع ضمن العديد من الأفكار للشركات الناشئة الفرنسية، ومن المتوقع بدء المشروع مطلع عام ٢٠٢٠، مبينا أنه سيقلل من معدلات تلوث البيئة وسيعمل على تسهيل حركة السير ومنع التكدس المروري.

وأوضح أن المشروع يأتي أيضا في ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية لنشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية، بدلا من وسائل النقل الأخرى، مؤكدا استمرار فرنسا في العمل على تطوير الإسكندرية خاصة وأنها بمثابة قناة اتصال بين البلدين عبر البحر المتوسط.