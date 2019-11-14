شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد «تسمم بني سويف» لـ60 تلميذًا.. و«الصحة»: التشخيص «تلبك معوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد التلاميذ المصابين باشتباه تسمم في مدرسة ابتدائية بقرية الجفادون في محافظة بني سويف، الخميس، إلى 60 حالة.

تم نقل جميع التلاميذ المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإجراء غسيل معدة، لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم.

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من جانبه، أكد عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه فور الإبلاغ عن الحالات انتقل وقيادات مديرية الصحة إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم اتخاذ إجراءات وقائية والتعامل معها على أنها «اشتباه في تسمم غذائي» وما يستلزم من إجراء فحوصات وتحاليل شاملة، لزيادة الاطمئنان على التلاميذ ومنع زيادتها في حالة الوقوف على السبب.

وأضاف وكيل الوزارة أنه ثبت بعد الفحوصات الأولية أن الحالات عبارة عن «تلبك معوي» وليس تسمم غذائي، مشيرًا إلى أن العشرات من أولياء الأمور يتوافدون بصحبة أبنائهم على المستشفيات والوحدات الصحية فور انتشار الخبر، للاطمئنان على أبنائهم.

وأوضح «حميدة» أنه سيتم خروج التلاميذ المصابين خلال ساعة أو ساعتين لاستكمال التحاليل الطبية الشاملة التي تقوم بها مديرية الصحة للوقوف بدقة على أسباب الشكوى المرضية للتلاميذ، مضيفًا أنه تم إرسال عينات من الوجبات تم جمعها من التلاميذ قبل تناولها وذلك لمزيد من الاطمئنان وتحديد السبب الفعلي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه اتخذ الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، والتي تضمنت أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وبقايا الوجبات الغذائية التي تم تناولها اليوم، وتم أرسالها لمعامل وزارة الصحة المركزية بالإضافة إلى توجيه فرق لمصنع الأغذية ومنازل أسر التلاميذ لإجراء التقصي الوبائي ومعرفة ما تم تناوله بجانب الوجبة المدرسية.