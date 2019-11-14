شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة: أسعى لنقل مشاكل الطلبة بالكليات لرئيس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت دارين خليل، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، عن سعادتها بالوصول للمنصب كونها أول فتاة تصل لرئيس اتحاد الطلاب، ومشيرة لسعادتها أيضا بتمثيل كلية الإعلام التى تنتمى إليها وتمثيل زملائها الطلاب فى تحقيق طلباتهم .

وقالت الطالبة دارين خليل، رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" إنها كانت تتوقع استحالة وصولها لرئاسة اتحاد الطلاب فى جامعة القاهرة نظرا لكون الفكرة كانت مرفوض لدى الطلاب وأنها لم تكن على ثقة بالنجاح، موضحة أن ترشحها للمنصب جاء فى إطار كسر فكرة عدم تولى طالبة رئاسة الاتحاد لدى الطلاب.

وتابعت دارين خليل، تصريحها بالقول "خايفة من القادم، وأسعى من خلال تولى رئاسة اتحاد الطلاب التواجد والنزول للطلبة بمختلف الكليات للوقوف على مشاكلهم حتى وإن كانت صغيرة ونقلها لرئيس الجامعة لحلها بصورة سريعة.