شكرا لقرائتكم خبر عن ادى العيش لخبازه.. "البتاو" فى قرية الليشت بالعياط معمول على أصوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قرية "اللشت" بالعياط، أحدى الأماكن التى تشتهر بصناعة "العيش البتاو"، والذى يعتبر أحد الأوجه التى يتميز بها الريف المصرى، فى هذا التقرير "دوت مصر" التقت بسيدات قرية الليشت بالعياط ليكشفن لنا مراحل صناعة "البتاو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادى العيش لخبازه.. "البتاو" فى قرية الليشت بالعياط معمول على أصوله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.