شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتوجة إلى بنى سويف للاطمئنان على حالة تلاميذ أصيبوا باشتباه تسمم غذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وفد من وزارة الصحة منذ قليل، إلى محافظة بنى سويف للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بالمحافظة بنى سويف، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائى.

وأوضح بيان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، قامت بنقل التلاميذ إلي كل من مستشفيات " الفشن المركزى، ببا المركزى، وسموسطا"، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

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وأشار إلى أن التلاميذ يعانون من أعراض تنوعت بين ومغص، وقئ وإسهال، حيث تم على الفور تقديم الخدمة العلاجية لهم من محاليل وأدوية ومضادات حيوية، مؤكدًا أن الوزيرة تابعت بنفسها وجود مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بتلك المستشفيات.

ولفت إلي أن الفريق الوقائي بوزارة الصحة قام بسحب عينات من الأغذية بالإضافة إلي عينات من قئ التلاميذ والمتحصلات لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها، مضيفًا أن الحالة الصحية للتلاميذ مطمئنة وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ويخضعون للعلاج اللازم، موضحا أنه تم خروج عدد من التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحسن حالتهم الصحية.