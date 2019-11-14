شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف حدائق القبة يفتتح معهد "كينونيا" لدراسات الكتاب المقدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية أمس معهد "كينونيا" للشبيبة.
ويتخصص "كينونيا" فى دراسات علوم الكتاب المقدس ويلتحق به الراغبون فى الدراسة بدءًا من الصف الأول الإعدادى ولمدة خمس سنوات على أن يستكمل الطالب دراساته فى فصول إعداد الخدام فى المرحلة الجامعية.
فى سياق آخر، يقيم المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية مساء اليوم احتفالية لتكريم المميزين من مدربى الفترة الأولى فى المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنسى "تراث كنيستنا.. روح وحياة" بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وتتزامن الاحتفالية مع الذكرى السابعة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى على الكرسى المرقسى.
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