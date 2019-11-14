شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يكرم العاملين المتميزين بالمديريات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، العاملين المتميزين بمديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية لعام 2018 - 2019، فى إطار جائزة التميز الحكومى، حيث تم اختيار هؤلاء العاملين نظراً لكفاءاتهم فى العمل وإداء الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وقدم المصيلحى شهادات تقدير للعاملين المتميزين، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل اداء الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، كما قدم الوزير الشكر لكافة قيادات الوزارة، ووكلاء الوزارة مديرى مديريات التموين والعاملين بالإدارات والمكاتب التموينية على مجهوداتهم.