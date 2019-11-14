شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى" تتابع حركة الرحلات بمطار أسوان تزامنًا مع الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية موسعة لمطار أسوان الدولي، شملت صالات السفر والوصول واستراحات الخدمة المميزة، وذلك فى إطار استعدادات المطار، لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر المقبل

وخلال الجولة تفقد مسئولو الطيران جميع الإجراءات الأمنية المطبقة على بوابات المغادرة والوصول بالمطار، وكذا آلية التفتيش بمنطقة سيور الحقائب، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم أعمال التحديث والتطوير بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوي والترمك بالمطار، والبوابة البوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى .

وتابع مسئولو وزارة الطيران المدني، انتظام حركة الرحلات الجوية والتى تشهد كثافة تشغيلية عالية خلال الفترة الحالية تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية كبيرة، حيث تعد أهم المزارات الأثرية والسياحية لألالف السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وحث مسئولو الطيران العاملين على بذل مزيد من الجهد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وأفضل الخدمات للركاب والعمل الجاد للانتهاء من جميع المشروعات وأعمال التطوير والصيانة خلال الفترة القليلة المقبلة بمطار أسوان ، كما وجه بضرورة التنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات العاملة من أجل الحفاظ على انسيابية العمل داخل المطار.