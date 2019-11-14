شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق موقعا إلكترونيا لبنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر
يضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها، كما يحتوى الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وأخبارا تحدث أولاً بأول.
كما يحتوى الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات، ويمكن تصفح البنك والاستفادة من جميع خدماته من خلال الرابط: http://Nsb.gov.eg
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