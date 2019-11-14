شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تطلق موقعا إلكترونيا لبنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى الموقع الإلكترونى لبنك ناصر الاجتماعى، ضمن فعاليات إطلاق مبادرة رواد النيل وتطوير فرع البنك فى 6 أكتوبر، بحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى.

يضم الموقع مجموعة من والخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها، كما يحتوى الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وأخبارا تحدث أولاً بأول.

كما يحتوى الموقع على أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات، ويمكن تصفح البنك والاستفادة من جميع خدماته من خلال الرابط: http://Nsb.gov.eg

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