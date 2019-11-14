شكرا لقرائتكم خبر عن جودة التعليم: نعمل على تعزيز وتحسين الثقة فى مخرجات منظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة جودة التعليم إن رقمنة منظومة المراجعة والاعتماد وإدارة فرق المراجعة الخارجية هو تحول حتمى فرضته معطيات المرحلة الحالية حيث يتوجه العالم كله الآن إلى تقليل العمل بالورقيات والعمل بصورة رقمية كاملة بما يضمن سرعة تنفيذ زيارات المراجعة وتقليل الجهد والوقت المبذول والكلفة وكذلك تيسير التواصل بين الأطراف المعنية فى إعداد ومراجعة التقارير.

وأكدت فى بيان صحفى اليوم الخميس أن الهيئة حريصة كل الحرص على تضافر الجهود و التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية بالتعليم وتأهيل الكوادر وتدريبها على المستجدات في عمل الهيئة تزامنا مع أعمال المراجعة الخارجية للمؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسى 2019-2020 التى بدأت الهيئة زيارتها للتحقق من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة.

وأشارت عيد بان الهيئة بعد حصولها على الاعتراف الدولى من المجلس العالمى للتعليم الطبىWFME، تضع الملف الإفريقى على قمة أولويتها، خاصة إن الهيئة هى الشريك الرئيس للاتحاد الأوروبى والأفريقى فى جميع مبادرات تطوير منظومة ضمان جودة التعليم والاعتماد فى أفريقيا.

وأكدت يوهانسن عيد أن الهيئة بدأت هذا التوجة من خلال دعوة روساء هيئات ضمان جودة من أفريقيا للمشاركة فى أعمال اعتماد الجامعة الأمريكية فى مصر حيث قامت الهيئة حتى الآن فى 611 زيارة لمؤسسات التعليم العالى تم خلالها اعتماد 168 مؤسسة.

وقالت عيد إن هيئة جودة التعليم تعد بوابة الجهات الدولية لتحسين الثقة فى مخرجات منظومة التعليم المصرى، حيث إن الهيئة لا تمنح الجودة ولكن تضمنها.

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وأشارت عيد بأن الهيئة تُعد الآن لمؤتمرها الدولى السابع، الذى تنتظره مؤسسات ضمان الجودة والاعتماد الدولية لكونه أصبح ملتقي دولي تتبادل فيه المؤسسات الدولية العاملة فى مجال جودة التعليم والاعتماد خبراتها ويتمحور المؤتمر فلى دورته السابعة حول " الرقمنة ومستقبل القارة الأفريقية".

وأوضحت الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي بأن الهيئة قامت بـ 11000 زيارة تقييم واعادة تقييم ومتابعة وتفقدية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، وتقدم للمراجعة والتقييم للاعتماد حتي الآن حوالى 8000 مؤسسة من مؤسسات التعليم قبل الجامعى. وتسعي الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر لتأهيل واعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعى للتقدم للاعتماد من الهيئة تمكينا وتحقيقا لرؤية مصر 2030 باعتماد 60% مؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وأضافت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشئون الأزهر بأنه قد تقدم للهيئة علي مستوي التعليم الازهري 487 معهدا أزهريا، تم اعتماد 428 منها، وعلى مستوى العام الحالى تقدم للمراجعة والتقييم 134 معهدا.

الجدير بالذكر أن الهيئة فى سعيها نحو تأهيل هذه المعاهد، قد قامت بتدريب 2100 معلم رياض أطفال و 6000 معلم قبل جامعى أزهري وعلى مستوى التعليم العالى، تم عقد 358 دورة تدريبية لكليات جامعة الأزهر،استهدفت خلالها تدريب 8000 عضو هيئة تدريس، فضلا عن تقديم الدعم الفنى لـ 31 كلية وتقدم للاعتماد تم اعتماد 18 منها.