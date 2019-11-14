طيبة -1 .. 10 معلومات عن القمر الصناعى المصرى (فيديو جراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي المصري الأول لأغراض الاتصالات " طيبة -1 "يوم 22 من نوفمبر الجاري ، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق " آريان-5 " وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسية " بأمريكا الجنوبية . وفى الفيديو جراف التالي نستعرض أبرز المعلومات عن القمر الصناعى المصري " طيبة -1". تطلق مصر أول قمر صناعى لأغراض الاتصالات باسم "طيبة" يوم 22 نوفمبر الجارى.يساهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى.يعتبر القمر الأول فى سلسلة أقمار "طيبة سات" التى تعتزم مصر إطلاقها.قام بتصميم وتنفيذ القمر الصناعى طيبة شركتا "يرباص وتاليس ألينيا الفرنسيتان.إطلاق القمر سيكون مسئولية شركة آريان سبيس من قاعدة مدينة كورو بفرنسا.يساهم فى دفع عجلة التنمية بتوفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت للمناطق النائية.يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والقطاعات الحكومية الأخرى.يدعم كل أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب.يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية.يعمل على توفير خدمات الإنترنت لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.تتولى الحكومة المصرية عملية إدارة القمر الصناعى والتحكم فيه عقب إطلاقه.

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