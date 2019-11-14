شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف .."ماعت" تكشف التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُكثف منظمات حقوق الإنسان الوطنية غير الحكومية، من جهودها على هامش تقديم مصر لملفها الحقوقى أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، حيث تعقد المنظمات المصرية عددا من الندوات بحضور ممثلو المنظمات الدولية والوفود الحكومية الدولية ومسئولو الأمم المتحدة، للكشف عن حقيقة الأوضاع الحقوقية فى مصر، والتحديات التى تواجه مسيرة تعزيز وتنمية حقوق الإنسان فى مصر وفى مقدمتها خطر الإرهاب، وجهود الدولة فى محاربته والقضاء عليه مع الحفاظ على حقوق الإنسان.



الموجات الإرهابية فى مصر الموجات الإرهابية فى مصر

ومن المُقرر أن تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة ضخمة عصر اليوم، بحضور العديد من الوفود الدولية، يعرض خلالها أيمن عقيل رئيس المؤسسة ورقة بعنوان "الإرهاب فى مصر" تعرض قراءة فى التطور التاريخى والإحصائيات الدالة والتأثيرات والتحديات.

وتؤكد الورقة الصادرة عن مؤسسة ماعت أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا علاقة له بثقافة أو دين أو لغة أو شعب بعينه، وترصد الورقة 3 موجات إرهابية مرت على الدولة المصرية برعاية جماعة الإخوان الإرهابية، (الموجة الأولى: ما قبل عام 1952 حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر) (الموجة الثانية: من السبعينات وحتى 2011) (الموجة الثالثة من 2011 وحتى الآن).

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ضحايا العمليات الإرهابية فى مصر بعد 3 يوليو ضحايا العمليات الإرهابية فى مصر بعد 3 يوليو

وكانت الموجة الأعنف للإرهاب هى الموجة الثالثة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، حيث استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الانفلات الأمنى، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للعمليات الإرهابية فى تلك الفترة 1200 عملية خلفت ورائها 2574 شهيد (1158 جيش وشرطة بنسبة 45% – 1415 مدنى بنسبة 55%)، و9216 مصاب (1751 جيش وشرطة بنسبة 19% - 7465 مدنى بنسبة 81%).



الحصيلة الإجمالية للعمليات الإرهابية الحصيلة الإجمالية للعمليات الإرهابية

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبى للعمليات الإرهابية خلال الفترة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، فقد حظيت شمال سيناء بنصيب الأسد بـ52% من العمليات، يليها الجيزة والقاهرة بـ8% لكل منهما، والمنيا بنسة 5%، والفيوم بنسبة 4%، وباقى المحافظات بنسبة 23%.