شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: بدء عمليات إصلاح خط أنابيب ايتاى البارود.. والتحويل لخط مواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، أنه منذ قليل تم البدء في عمليات إصلاح خط أنابيب البترول بايتاي البارود.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أنه قد تم تحويل خط أنابيب البترول إلي خط آخر موازي له، لافتا إلى أن عمليات وصول الكميات الخاصة بالبنزين لم تتأثر.

وكانت مصادر بقطاع البترول قد أكدت لليوم السابع، أن عملية إصلاح خط أنابيب غرب ايتاي البارود لن تستغرق أكثر من ساعتين، موضحا أن عملية الإصلاح ستبدأ بعد انتهاء معاينة النيابة لموقع خط الأنابيب والذى شهد حريقا أمس بعد قيام لصوص بسرقة خط الأنابيب والمتخصصة في نقل المنتجات البترولية "بنزين".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن طول خطوط الأنابيب التي تقوم بنقل المنتجات البترولية تبلغ 6 آلاف كيلو متر، كما يبلغ طول خطوط الأنابيب والتي تنقل الغاز الطبيعي 7 آلاف كيلو متر، لافتا إلى أن هنك فرق مرور وحراسات تقوم بتأمين تلك الخطوط.

وطالبت المصادر بضرورة تغليظ العقوبات علي سارقي خطوط الأنابيب لما تتسبب فيه من خسائر فادحة ليس فقط خسائر اقتصادية ولكن تتعلق بحياه المواطنين لما يمثله من خطر سرقة تلك الخطوط لأنها تحمل مواد قابلة للاشتعال.

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وأشارت المصادر، إلي أن مجلس النواب لابد وان يبادر في صدور قانون لتغليظ العقوبات علي سارقي خطوط البترول لافتا أن موضوع سرقة خطوط الأنابيب متكرر بشكل كبير وهناك لصوص متخصصون في سرقة خطوط الأنابيب.

وكان المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، قد أكد في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أنه بعد انتهاء معاينة المحامي العام لدمنهور ورئيس نيابة دمنهور اليوم لخط انابيت غرب إيتاى البارود، ستبدأ عمليات إصلاح الخط فورا والتي تتضمن أعمال لحام من أجل سد الفتحات التي أحدثها اللصوص بخط الأنابيب المتواجد بقرية المواسير بايتاي البارود.

وأضاف المهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أنه فور الانتهاء من عمليات إصلاح خط الأنابيب سيتم عودة الخط للتشغيل.

وتم السيطرة على حريق خط منتجات بترولية بايتاى البارود بمحافظة البحيرة أمس، كما تأمين الموقع من ناحية الأمن الصناعى للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى حيث إنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر أمس، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.