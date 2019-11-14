شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مصر منعت حربا فى غزة والمنطقة لا تحتاج مزيدا من النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن مصر قامت بجهود مع الأمم المتحدة، لمنع اندلاع حرب فى غزة.



نص التغريدة

وقال نيكولاي ملادينوف عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": مصر والأمم المتحدة منعت تصعيدا كان من الممكن أن تتحول لحرب".

Advertisements

وأضاف: الأيام القادمة ستكون حاسمة، يجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس، لمنع إراقة الدماء، فمنطقة الشرق الأوسط لا تحتاج لمزيد من الحروب".

وأطلق الاحتلال الإسرائيلى ما سماها "عملية الحزام الأسود" فجر الثلاثاء الماضى، لاستهداف قيادات فى المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، حيث أدت إلى استشهاد 34 شخصا، وإصابة العشرات.