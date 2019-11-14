شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يحرر طفلا طلب خاطفوه فدية مليون جنيه من أسرته فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد أول الوزير للقطاع ، من تحرير طفل عمره 5 سنوات، من خاطفيه الذين طابلوا فدية من أسرته مليون جنيه، حيث تم تحرير الطفل سالما دون دفع الفدية، وتم إخطار نيابة كفر صقر.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ من تاجر حبوب، بخروج حفيده 5 سنوات من الحضانة الخاصة بدائرة مركز كفر صقر، وعدم عودته لمسكنه وورد إليه اتصال هاتفي من مجهول يطالبه بدفع فدية مقدرها مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد ماجد الأشقر، رئيس قطاع الأمن العام بالشرقية، بالتنسيق مع مدير المباحث الجنائية بالشرقية، العميد عمرو رؤوف، وضباط مباحث كفر صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، والعميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمين دائرة المركز، وارتكبوا الواقعة لمروهم بضائقة مالية، ومساومة أهل الطفل وأعدوا لذلك دراجة بخارية وهاتف محمول، وأثناء سير الطفل بمفرده عائدا لسكنه قام أحد المتهمين بالنداء عليه وحال اقتراب الطفل قام برفعه داخل التروسيكل وقاموا بإخفاءه بمنطقة زراعات وعقب ضبط أحد المتهمين قام الأخران بالتخلي عن الطفل بالطريق، وتم عودته سالما دون دفع الفدية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وإخطار نيابة كفر صقر للتحقيق برئاسة محمد مطر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.