بسبب سقوط الأمطار.. المرور تُغلق طريق إدفو اتجاه مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق إدفو اتجاه مرسى علم لوجود أمطار بالتنسيق مع إدارات مرور البحر الأحمر وأسوان.
وتُهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
كانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت في وقت سابق إن اليوم الخميس يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائلًا للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيفًا ليلاً، محذرة من موجة برد تضرب البلاد خلال الأيام الحالية.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء والرياح معتدلة.
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