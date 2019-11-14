النيابة الإدارية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للسيدات والمفتشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

اختتمت هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التدريبية الأولى للسيدات واالمفتشين الإداريين بالنيابة، برعاية مركز التدريب القضائي وإدارة النيابات.

ووذكر بيان صادر عن النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن فعاليات الدورة التدريبية، استمرت لمدة 4 أيام بداية من الإثنين الماضي حتى اليوم الخميس.

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شارك في إلقاء المحاضرات في تلك الدورة التدريبية؛ المستشار شريف حشيش، نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش الفني، والمستشار محمود إبراهيم، الوكيل العام الأول بمكتب رئيس الهيئة، ومحمد فرج، المفتش الإداري بإدارة النيابات، فيما تمت الاستعانة بعدد من المحاضرين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهم؛ إبراهيم أمين مساعد رئيس الجهاز، وسيد الحمراوي، رئيس الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز، وعادل عبد الحميد، مدير عام الشئون القانونية بالجهاز.

وسلم المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، شهادات إتمام الدورة التدريبية للمشاركين، بحضور عدد من قيادات النيابة.

الجدير بالذكر أن تلك الدورة الأولى من نوعها التي يتم عقدها للكوادر الإدارية بالنيابه الإدارية، في إطار رؤية شامله نحو الارتقاء بكافة الجوانب المؤثرة على أداء النيابة الإدارية وعلى رأسها التدريب والتكوين سواء للعمل الفني أو الإداري تمكيناً لتحقيقها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون.