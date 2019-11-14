ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار داخل مسكنه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص بمصر القديمة لقيامه بأعمال حفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام "عامل" بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه والكائن بدائرة القسم. بالانتقال أمكن ضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وتبين وجود حفرة "قطرها 2 متر وعمق 5أمتار" وعُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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