ضبط شخص لإدارته كيان وهمي للنصب على راغبي استكمال دراستهم بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان وهمى للنصب والاحتيال على الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحد الأشخاص-مقيم بالمطرية بالقاهرة" بإنشاء "شركة وهمية -كائنة بمنطقة مصر الجديدة"، تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج، وذلك دون الحصول على ترخيص، وقيامه بالإعلان عن ذلك على شبكة الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة وعُثر على "مجموعة من الكروت الشخصية والإعلانات الخاصة التي تؤكد نشاطه في تسفير الطلبة للخارج باسم الشركة، 4 أختام منسوبة إلى بعض الجامعات الأجنبية، مجموعة من إيصالات تحصيل مبالغ مالية من الطلبة، كشوف الحساب المنسوبة لبنكين داخل مصر".

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.