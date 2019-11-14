بقصد الاتجار.. القبض على عامل يُخفي أسلحة نارية داخل منزله بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، القبض على تاجر أسلحة نارية وبحوزته عدد من الأسلحة الخرطوش داخل منزله بمنطقة الخليفة.

وردت معلومات للمقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، مفادها أن "ي.ط" عامل يحوز أسلحة نارية بمنطقة سكنه بقصد الاتجار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيب كريم خضر، معاون مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12مم، طلقتين من ذات العيار، سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم، طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته أمام العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص بمنطقة كرداسة / جيزة لا يمكنه الإرشاد عنه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 633 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.