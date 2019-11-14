خلال يوم.. تنفيذ 85 ألف حكم قضائي وضبط 221 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري، بحوزة 196 متهم، 249 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. وأثمرت جهود الحملة عن تنفيذ 85099 حكم قضائي متنوع، ضبط 252 قضية مخدرات بحوزة 269 متهم، ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهم، ارتكبوا 19 حادث، 29 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، إعادة "سيارتين، 5 دراجات نارية"، مُبلغ بسرقتهم، ضبط 251 دراجة نارية مخالفة، ضبط 30127 مخالفة مرورية، فحص 120 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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