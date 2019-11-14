محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بحضور الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.
وتحدث مفتي الديار المصرية عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية في مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.
يأتي ذلك إيماناً بأهمية الوازع الديني والوطني وإبراز أهمية العمل الأمني الذي يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور مفتى الجمهورية.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.