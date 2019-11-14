بحضور مفتى الجمهورية.. الداخلية تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظم قطاع قوات الأمن ندوة دينية وتثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بحضور الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وتحدث مفتي الديار المصرية عن مفهوم الوطنية والضوابط الأخلاقية في مواجهة الأفكار المتطرفة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وضرورة التحلي بالفكر الواعي المستنير المبني على الانتماء الحقيقي للوطن، وكذا أهمية رسالة الدفاع عن الوطن وتوفير الحماية لجميع المواطنين مُثمناً الجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك إيماناً بأهمية الوازع الديني والوطني وإبراز أهمية العمل الأمني الذي يضطلع به جميع أعضاء هيئة الشرطة في ترسيخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع الوطن.