ضبط مصنع يُعيد تعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع لإعادة وتعبئة طفايات الحريق يدوياً مستخدماً مواد مجهولة المصدر بالأزبكية. وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء مفادها قيام "ع.م"، 59 سنة، صاحب محل أمن صناعي بدائرة قسم شرطة الأزبكية، باستئجار شقة كائنة بعقار واستغلالها كمصنع لإعادة وتعبئة طفايات الحريق يدوياً مستخدماً مواد مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشقة، وعثر بداخلها على 75 طفاية حريق زنة 10 كيلو جرام، 6 طفاية حريق زنة 20 كيلو جرام، 23 طفاية حريق زنة 5 كيلو جرام ، 7 استيكر مدون عليهم "شركة حلوان للصناعات الهندسية "، 50 شهادة صلاحية "بدون بيانات"، جهاز تعبئة بودرة طفايات حريق (مكبس)، برميل يحوي كمية من بودرة طفايات حريق وزنت 15 كيلو جرام، 7 خراطيم ضغط عالي، 3 جوال بداخلهم بودرة طفايات حريق، 2 جوال بداخلهما حامل طفايات، جهاز شنيور كهربائي، 200 محبس نحاسي، 3 جوال بداخلهم عجل بلاستيك "تستخدم في تحريك ونقل الطفايات"، مستلزمات وأدوات تصنيع (مواسير بلاستيك، مفاتيح، مفكات، بنس، صواميل، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئة طفايات الحريق وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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