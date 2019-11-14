تنظيم زيارات لطلبة المدارس للمواقع الشرطية المختلفة لتعريفهم بدور رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظمت مديريتي أمن القاهرة وكفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارات التعليمية عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية للتعريف بدور رجال الشرطة.

كما قامت إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتنظيم عدة زيارات لطلبة عدد من المدارس للمواقع الشرطية المختلفة، حيث تم استضافة الطلبة (بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وكذا الإدارة العامة لشرطة النجدة) وتعريفهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والسهر على حماية الأرواح والممتلكات، كما تم اطلاعهم على دور رجال الحماية المدنية وشرطة النجدة وكيفية تعاملهم مع البلاغات المختلفة وكيفية الوقاية من إخطار الحريق.

Advertisements

كما استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ طلبة إحدى المدارس بالمحافظة، بهدف التعرف على دور رجال الحماية المدنية في تلقي البلاغات، وطبيعة عمل قوات الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق، كما تم إجراء بعض البيانات العملية تتضمن شرح مبسط حول كيفية التعامل مع الحرائق، وتجنب مخاطرها والتوعية بكافة المخاطر المحتملة، كما قام الطلبة بزيارة (إدارتي المرور والنجدة) حيث تم إيضاح دور رجال الشرطة في حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً في مجالي المرور والنجدة.

جاء ذلك في إطار الحرص على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، حيث شارك قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن المنيا في الندوة التي نظمتها إدارة المنيا التعليمية ضمن مبادرة "لا للعنف ضد المرأة" بحضور عدد من طلاب المدارس، وتم خلال الندوة إلقاء الضوء على دور أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة صور العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بأن تنمية الوعي لدى النشء يُعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وإرساء القيم في الأجيال القادمة لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.