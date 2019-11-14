وزيرة الصحة تتوجه إلى بني سويف لمتابعة حالة تلاميذ "الفشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، إلى محافظة بني سويف؛ للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لعدد من تلاميذ المدارس بمركز الفشن بالمحافظة بنى سويف، إثر إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة، لنقل التلاميذ إلى مستشفيات: الفشن المركزي، ببا المركزي، وسموسطا، كما قام الأهالي بنقل عدد من التلاميذ إلى المستشفيات بمعرفتهم.

كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول 150 تلميذا في مدارس "الجفادون وعزبة بشرى وبني صالح" التابعة لدائرة المركز إلى المستشفى مصابين بغثيان وتقلصات واشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة البسكويت المدرسية.